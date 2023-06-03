اعلام العدو: إصابتان بحدث غير اعتيادي على الحدود مع مصر ويجري فحص الحدث – موقع قناة المنار – لبنان
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June 3 2023 - 10:22

اعلام العدو: إصابتان بحدث غير اعتيادي على الحدود مع مصر ويجري فحص الحدث

منذ 7 mins 3 June، 2023
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