بوتين: لن نسمح لخصومنا بزعزعة الاستقرار داخل روسيا

شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على أنّ خصوم بلاده يحاولون زعزعة استقرار الوضع داخل روسيا، مؤكدًا السعي لمنعهم من القيام بذلك.

وخلال اجتماع تنفيذي مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي، لفت إلى أنّه “في الآونة الأخيرة، في إطار المجلس الرئاسي المختص، تناولت أنا وزملائي قضايا العلاقات العرقية في البلاد.

وبالنسبة لروسيا، فإن هذه المسائل بالغة الأهمية، مع مراعاة أن لدينا 190 مجموعة عرقية تعيش في البلد، اليوم سنتناول القضايا نفسها فيما يتعلق بأمن روسيا”، مقترحًا مناقشة تطوير العلاقات بين القوميات والأمن.

وأكّد بوتين “أننا سنتعامل اليوم مع القضايا نفسها المتعلقة بأمن روسيا، وفي هذه الحالة الأمن السياسي الداخلي، مع الأخذ في الاعتبار الجهود التي لا يزال خصومنا يبذلونها ويفعلونها من أجل زعزعة استقرار الوضع داخل البلاد. ويجب أن نفعل ما في وسعنا لمنعهم من القيام بذالك تحت أي ظرف من الظروف”.

وفي وقت سابق، صرّح الرئيس الروسي في تعليق له على العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا: “واثق من أن النصر سيكون دائمًا حليفنا، وستكون بلادنا في نهاية المطاف ضامنًا للسلام والأمن”.

وأكّد خلال اجتماع بالفيديو مع الأسر متعددة الأطفال، “أننا بلا شك ندافع عن أرضنا وقيمنا. ولا أشك في أن النصر سيكون حليفنا”.

هذا، وتستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة (2/6/2023)، أنّ قواتها نفّذت ضربة جماعية الليلة الماضية أصابت أنظمة دفاع جوي معادية كانت تحمي مرافق البنية التحتية العسكرية الحيوية في أوكرانيا.

المصدر: روسيا اليوم