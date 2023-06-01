بوتين: نحن ندافع عن أرضنا وقيمنا ولا أشك في أن النصر سيكون حليفنا – موقع قناة المنار – لبنان
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June 1 2023 - 21:40

بوتين: نحن ندافع عن أرضنا وقيمنا ولا أشك في أن النصر سيكون حليفنا

منذ 3 ساعة 1 June، 2023
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