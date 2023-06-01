الطقس في لبنان..

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة الطيران المدني في لبنان ان يكون الطقس غدا الخميس، غائما جزئيا الى غائم بسحب متوسطة و مرتفعة مع ارتفاع اضافي وملحوظ في درجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية ، تنشط الرياح الخماسينية اعتبارا من الظهر فتصل الى 60 كلم/س وتكون محملة بالغبار.

-الحال العامة: طقس ربيعي مستقر مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط اليوم الخميس، حيث يتأثر تدريجيا بكتل هوائية حارة مصدرها مصر وشبه الجزيرة العربية، تصل ذروتها يوم غد الجمعة مع اجواء سديمية ورياح خماسينية محملة بالغبار بحيث تلامس درجات الحرارة الـ37 درجة ساحلا وتنحسر تدريجيا اعتبارا يوم السبت، معدل درجات الحرارة لشهر حزيران تتراوح بين 22 و30 درجة مئوية في بيروت.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: صاف الى قليل الغيوم مع بداية ارتفاع في درجات الحرارة وانخفاض في نسبة الرطوبة، يتحول ليلا الى غائم بسحب مرتفعة.

الجمعة: غائم جزئيا الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع اضافي وملحوظ في درجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها الموسمية، تنشط الرياح الخماسينية اعتبارا من الظهر فتصل الى 60 كلم/س وتكون محملة بالغبار.

السبت: قليل الغيوم يتحول تدريجيا الى غائم جزئيا مع رياح ناشطة تصل الى 70 كلم/س محملة بالغبار، وانخفاض ملموس وسريع في درجات الحرارة التي تعود الى معدلاتها الموسمية، وارتفاع نسبة الرطوبة فتصبح الاجواء سديمية ويسوء الانقشاع بخاصة على المرتفعات، كما يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق خصوصا في المناطق الجبلية خلال الليل.

الأحد: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع انخفاض إضافي و ملموس في درجات الحرارة فتصبح دون معدلاتها لهذا الشهر، ويتشكل الضباب على المرتفعات في الفترة الصباحية والمسائية.

-الحرارة على الساحل من 24 الى 36 درجة، فوق الجبال من 17 الى 30 درجة، في الداخل من 14 الى 34 درجة.

-الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية شرقية، سرعتها بين 10 و30 كلم/س.

-الانقشاع: جيد إجمالا.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 30 و60%.

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 22 درجة.

-الضغط الجوي: 761 ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام