مصادر لقاء ماكرون والبطريرك الراعي للمنار: اللقاء دام ساعة و٥ دقائق وجرى الاتفاق على عدم الحاجة الى اي لغة تحدٍّ أو تشنج والحرص على استقرار الاجواء واستمرار المشاورات بين ماكرون والبطريرك الراعي

مصادر لقاء ماكرون والبطريرك الراعي للمنار: اللقاء دام ساعة و٥ دقائق وجرى الاتفاق على عدم الحاجة الى اي لغة تحدٍّ أو تشنج والحرص على استقرار الاجواء واستمرار المشاورات بين ماكرون والبطريرك الراعي – موقع قناة المنار – لبنان
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May 30 2023 - 21:08
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المحكمة الاتحادية في العراق تحكم بعدم دستورية تمديد عمل برلمان اقليم كردستان وبطلان كل ما صدر عنه بعد التمديد
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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: حلف الناتو كذب علينا لسنوات بأنه لن يتوسع شرقا
الخارجية الروسية: الدعم الغربي لنظام كييف يدفع القيادة الاوكرانية بشكل متزايد الى جرائم متهورة
مصادر لقاء ماكرون والبطريرك الراعي للمنار: اللقاء دام ساعة و٥ دقائق وجرى الاتفاق على عدم الحاجة الى اي لغة تحدٍّ أو تشنج والحرص على استقرار الاجواء واستمرار المشاورات بين ماكرون والبطريرك الراعي
منذ 34 mins
30 May، 2023
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