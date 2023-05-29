مراسل المنار: العدو يعمل من خلال الحفريات على تغيير معالم الأراضي المملوكة لأهالي كفرشوبا – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
May 29 2023 - 12:44
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
إقتصاد
منوعات
نجاحات
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
29 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الإمساك
{{emsak}}
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
صحافة البيانات
خريطة مجازر اليمن
محطات الشهيد قاسم سليماني
مسار المجد
سجل أبطال كأس العالم
ترددات البث
البث المباشر
مراسل المنار: جرافات الاحتلال تحفر خندقا كبيرا بين الأراضي المحتلة والأراضي المحررة قرب موقع السماقة في تلال كفرشوبا
مراسل المنار: العدو يعمل من خلال هذه الحفريات على تغيير معالم الأراضي المملوكة لأهالي كفرشوبا
قوات كبيرة من جيش الاحتلال تقتحم بعض الأحياء في مدينة جنين وسط اشتباكات عنيفة مع المقاومين الفلسطينيين
وزارة الصحة الفلسطينية: استشهاد الشاب أشرف محمد أمين إبراهيم متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال في جنين
سرايا القدس _ كتيبة جنين تعلن استهداف مجاهديها آليات الاحتلال بالرصاص الكثيف في محيط مخيم جنين وإجبارها على التراجع
إعلام العدو: أضرار لحقت بعدد من الآليات العسكرية التابعة للجيش الليلة الماضية في مخيم عسكر ومدينة جنين
مستوطنون صهاينة يقتحمون المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من شرطة الاحتلال
وزارة الدفاع السورية: وسائط الدفاع الجوي تتصدى لعدوان اسرائيلي من اتجاه الجولان المحتل يستهدف نقاطا في محيط دمشق
الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلطنة عمان توقعان 4 وثائق للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين
القوات الجوية الأوكرانية: هجوم جديد تتعرض له العاصمة كييف استخدمت فيه الصواريخ الباليستية
فوز الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بالرئاسة التركية بحصوله على 52.14%
الرئيس الأميركي ورئيس مجلس النواب الجمهوري يعلنان أن الاتفاق بشأن رفع سقف الدين بات في طريقه إلى الكونغرس
اليابان تعلن تلقيها إخطارا من كوريا الشمالية تبلغها فيه عزمها إطلاق قمر صناعي في الأسابيع المقبلة
وكالة الفضاء المأهول الصينية تعلن إطلاق سفينة الفضاء المأهولة "شنتشو-16" صباح الثلاثاء
مراسل المنار: العدو يعمل من خلال الحفريات على تغيير معالم الأراضي المملوكة لأهالي كفرشوبا
منذ 1 ساعة
29 May، 2023
عاجل
الاحتلال الاسرائيلي
كفرشوبا
التعليقات
ذات صلة
بحجة احتضانها المقاومة… الاحتلال يُعاقب قرى ومدن فلسطينية بالكامل بهذه الطريقة !
الاحتلال الاسرائيلي يقرر عزل مسؤول في “مصلحة السجون” على خلفية عملية نفق الحرية
قوات الاحتلال تقتحم مدينة قلقيلية من المدخل الشرقي
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات قناة المنار
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}