احصاءات غرفة التحكم المروري للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال الـ24 ساعة الماضية في لبنان: 6 حوادث و9 جرحى – موقع قناة المنار – لبنان
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May 29 2023 - 09:56
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فوز الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في الرئاسة التركية بحصوله على 52.14%
أردوغان أمام أنصاره في إسطنبول: الشعب التركي فاز بالانتخابات وأدعو للاستمرار في العمل للفوز بالانتخابات المحلية المقبلة
الرئيس الإيراني لأردوغان: الفوز دليل على استمرار ثقة الشعب بكم وأنا واثق أن علاقتنا في المرحلة المقبلة ستزداد قوة
الرئيس الروسي لأردوغان: الفوز في الانتخابات نتيجة طبيعية لعملكم المتفاني كرئيس للجمهورية ودليل على دعم الشعب لجهودكم
قوات كبيرة من جيش الاحتلال تقتحم بعض الأحياء في مدينة جنين وسط اشتباكات عنيفة مع المقاومين الفلسطينيين
إصابة 5 فلسطينيين أحدهم جراحه خطيرة خلال اقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال أحياء في مدينة جنين
مستوطنون صهاينة يقتحمون المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من شرطة الاحتلال
القوات العراقية المشتركة تنفذ عملية "سيوف الحق" ضد "داعش" في مناطق ديالى وطوز خرماتو وكركوك
خلية الإعلام الأمني العراقية: العثور على 43 مركزاً للإرهابيين و3 أنفاق و11 عبوة ناسفة و9 قذائف هاون وتدمير نقطة رصد
وزارة الدفاع السورية: وسائط الدفاع الجوي تتصدى لعدوان اسرائيلي من اتجاه الجولان المحتل يستهدف نقاطا في محيط دمشق
الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلطنة عمان توقعان 4 وثائق للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين
السعودية وامريكا تدعوان إلى تمديد اتفاق وقف إطلاق النار في السودان بين الجيش والدعم السريع الذي تم الإتفاق عليه في جدة
الدعم السريع: مستعدون لمواصلة المباحثات لمناقشة إمكانية التوصل إلى تجديد اتفاق وقف إطلاق النار والترتيبات الإنسانية
لافروف: تزويد الغرب لأوكرانيا بالأسلحة تصعيد غير مقبول وتصريحات واشنطن بأن كييف لن تسترجع أراضيها متسقة مع الواقع
الرئيس الأميركي ورئيس مجلس النواب الجمهوري يعلنان أن الاتفاق بشأن رفع سقف الدين بات في طريقه إلى الكونغرس
اليابان تعلن تلقيها إخطارا من كوريا الشمالية تبلغها فيه عزمها إطلاق قمر صناعي في الأسابيع المقبلة
وكالة الفضاء المأهول الصينية تعلن إطلاق سفينة الفضاء المأهولة "شنتشو-16" صباح الثلاثاء
احصاءات غرفة التحكم المروري للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال الـ24 ساعة الماضية في لبنان: 6 حوادث و9 جرحى
منذ 1 ساعة
29 May، 2023
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