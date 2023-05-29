فلسطين المحتلة: اشتباكات عنيفة في مدينة جنين خلال اقتحام قوات الاحتلال للمدينة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 29 2023 - 04:36

فلسطين المحتلة: اشتباكات عنيفة في مدينة جنين خلال اقتحام قوات الاحتلال للمدينة

منذ 2 ساعة 29 May، 2023
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