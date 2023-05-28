النتائج الأولية تظهر فوز أردوغان بانتخابات الرئاسة بعد فرز نحو 98% من الأصوات – موقع قناة المنار – لبنان
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May 28 2023 - 21:04
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كمال خرازي: ايران تعتبر أن الأمن في الخليج وفي كل دولة في المنطقة هو أمنها ونعارض وجود القوات الأجنبية
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لافروف: تزويد الغرب لأوكرانيا بالأسلحة تصعيد غير مقبول وتصريحات واشنطن بأن كييف لن تسترجع أراضيها متسقة مع الواقع
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رئيس النواب الأمريكي: اتفاق سقف الديون خطوة في الاتجاه الصحيح وأتوقع أن تصوت أغلبية من جمهوريي المجلس لصالحه
رئيس جنوب افريقيا يعين لجنة تحقيق في مزاعم أمريكية بأن سفينة روسية حملت أسلحة من قاعدة بحرية قرب كيب تاون العام الماضي
الحكومة البريطانية تدرس خططا لحث تجار التجزئة على كبح أسعار السلع الغذائية الأساسية في ظل ارتفاع معدل التضخم في البلاد
وزير الصحة البريطاني يعلن أنه لن يكون هناك تفاوض مع نقابة التمريض بشأن الأجور والأخيرة تتحضر لتظاهرات في الأيام المقبلة
الحكومة الصومالية تعلن أنه سيتم إلغاء منصب رئيس الوزراء ووضع نظام رئاسي يتم فيه انتخاب الرئيس ونائبه بالاقتراع المباشر
النتائج الأولية تظهر فوز أردوغان بانتخابات الرئاسة بعد فرز نحو 98% من الأصوات
منذ 56 mins
28 May، 2023
عاجل
اردوغان
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