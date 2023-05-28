مجموعات الشهيد طارق عزالدين: استهداف مستوطنتي جانير ودوثان بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص وهناك إصابات لدى الاحتلال – موقع قناة المنار – لبنان
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May 28 2023 - 18:02

مجموعات الشهيد طارق عزالدين: استهداف مستوطنتي جانير ودوثان بصليات كثيفة ومتتالية من الرصاص وهناك إصابات لدى الاحتلال

منذ 2 ساعة 28 May، 2023
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