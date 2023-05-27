مقاومون يطلقون النار باتجاه طائرة مروحية لقوات العدو الاسرائيلي في أجواء مخيم جنين بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 27 2023 - 22:48
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نائب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان: تم إتخاذ القرار بتعليق المساعدات النقديّة بالعملتين للاجئين للشهر المقبل
مصدر رسمي لبناني: لبنان تعرض لضغوط دولية أدت لموافقته على الدولرة حول المساعدات المخصصة للنازحين السوريين
المصدر: الأموال كانت تودع بمصرف لبنان بالدولار ويتم صرفها لهم بالليرة والآن هذه الدولارات سيتم تحويلها للنازحين مباشرة
إجتماع أمني في محافظة بيروت يبحث ظاهرة سرقة الأسلاك الكهربائية من تحت الأرض في وسط بيروت بين القاعدة البحرية والسراي
الإجتماع تراسه وزير الداخلية بسام مولوي بحضور محافظ بيروت وممثلين عن الأجهزة الأمنية وشركة كهرباء لبنان
سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد يزور العاصمة الايرانية طهران غداً الأحد تلبية لدعوة من الرئيس السيد ابراهيم رئيسي
تركيا: اكتمال التحضيرات لدورة ثانية غير مسبوقة من الانتخابات الرئاسية غدا الاحد لاختيار رئيس للبلاد
استطلاعات الرأي ترجح فوز الرئيس رجب طيب اردوغان على منافسه مرشح المعارضة كمال كيليتشدار أوغلو بفارق خمس نقاط
السودان: معارك عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع في دارفور تستخدم خلالها جميع أنواع الأسلحة في خرق جديد للهدنة
نائب رئيس مجلس السيادة السوداني: يجب الإسراع ببدء عملية الإغاثة الإنسانية للعالقين في مناطق الحرب والنازحين واللاجئين
مجلس السلم والأمن الأفريقي: القتال في السودان سببه اختلاف الرؤى بشأن الاتفاق الإطاري ولا حل عسكريا للأزمة
الخارجية الإيرانية: ادعاءات زيلينسكي ضد إيران تهدف لتضليل الرأي العام وتنسجم مع الحرب الدعائية للمحور المناهض لطهران
الخارجية الإيرانية: كييف تتجنب الدخول في مباحثات مع ايران حول صحة المزاعم ما يؤكد وجود دوافع سياسية وراء الاتهامات
الخارجية الإيرانية: نؤكد دائما على ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة الأوكرانية في أقرب وقت ممكن
رويترز: انفجار استهدف مبنى إداريا بالقرب من خط أنابيب نفطي بمنطقة بسكوف الروسية قرب بيلاروسيا
رويترز: الانفجار الذي استهدف المبنى الإداري بالقرب من الخط النفطي كان نتيجة هجوم بطائرتين مسيرتين
رويترز عن وزارة الدفاع الألمانية: أوكرانيا طلبت منا تزويدها بصواريخ كروز من طراز تاوروس مداها نحو 500 كيلومتر
الخارجية الروسية: إرسال أسلحة ومعدات عسكرية تركية إلى كييف يتعارض مع وساطة أنقرة لوقف إطلاق النار
مقاومون يطلقون النار باتجاه طائرة مروحية لقوات العدو الاسرائيلي في أجواء مخيم جنين بالضفة المحتلة
منذ 37 mins
27 May، 2023
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