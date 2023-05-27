مقاومون يطلقون النار باتجاه طائرة مروحية لقوات العدو الاسرائيلي في أجواء مخيم جنين بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 27 2023 - 22:48

مقاومون يطلقون النار باتجاه طائرة مروحية لقوات العدو الاسرائيلي في أجواء مخيم جنين بالضفة المحتلة

منذ 37 mins 27 May، 2023
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