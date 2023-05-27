الطقس في لبنان| الحرارة تعود إلى معدلاتها

يتأثر لبنان بكتل هوائية حارة وجافة مترافقة برياح خماسينية ناشطة تحمل معها الغبار تؤدي إلى ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة بحيث تتخطى معدلاتها الموسمية وتلامس ال34 درجة خاصة جنوب البلاد لتعود وتنخفض اعتبارا من يوم غد الاحد بسبب تأثير منخفض جوي متمركز بين مصر وليبيا متوسط الفعالية ويكون مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا فيتحول الطقس إلى متقلب وماطر أحيانا حتى صباح الثلاثاء حيث يستقر تدريجيا.

– الطقس في لبنان:

اليوم السبت: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة بحيث تتخطى معدلاتها الموسمية فتلامس ال34 درجة خاصة في المناطق الجنوبية ورياح خماسينية ناشطة تشتد أحيانا لتقارب سرعتها ال55 كلم/ساعة حاملة معها الغبار فتؤدي إلى سوء في الرؤية. أما الرطوبة تكون منخفضة خلال النهار، تنخفض درجات الحرارة بشكل تدريجي اعتبارا من بعد الظهر وترتفع الرطوبة خلال الليل فيتشكل الضباب على المرتفعات وتتكاثف الغيوم بحيث تصبح الاجواء مهيأة لتساقط أمطار خفيفة وموحلة اعتبارا من ليل السبت/الاحد خاصة في المناطق الداخلية كما يتوقع حدوث برق ورعد أحيانا.

الأحد: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية كما ترتفع نسبة الرطوبة ويتكون الضباب بشكل كثيف أحيانا على المرتفعات تسوء معه الرؤية أحيانا، تتساقط أمطار خفيفة متفرقة أحيانا فترة قبل الظهر ومن المتوقع أن تشتد أحيانا اعتبارا من بعد الظهر خاصة في المناطق الداخلية والجنوبية مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة كما يحتمل تشكل السيول في بعض المناطق الداخلية.

الإثنين: غائم جزئيا مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار خفيفة متفرقة أحيانا اعتبارا من بعد الظهر خاصة في المناطق الداخلية والجنوبية.

الثلاثاء: غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية وضباب على المرتفعات، يتساقط الرذاذ بشكل متفرق خاصة في المناطق الداخلية خلال ساعات الصباح الأولى، يستقر الطقس خلال النهار ويتحول الى قليل الغيوم.

-الحرارة على الساحل من 17 إلى 34 درجة، فوق الجبال من 14 إلى 30 درجة، في الداخل من 13 إلى 34 درجة.

– الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية شرقية نهارا، جنوبية غربية ليلا ناشطة أحيانا، سرعتها بين 20 و55 كم/ س.

– الانقشاع: متوسط إلى سيء بسبب الغبار في الأجواء والضباب على المرتفعات خلال الليل.