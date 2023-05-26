حالتا وفاة في الجزائر جراء السيول والتقلبات الجوية الأخيرة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 26 2023 - 00:24
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الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في عيد المقاومة والتحرير: المناسبة تذكّر بالانتصار العظيم الذي تحقق في لبنان
السيد نصر الله: يجب أن يعرف الشباب والأجيال المقبلة أن اثماناً غالية وتضحيات جسام قُدمت لتحقيق هذا الانتصار
السيد نصر الله: "إسرائيل" باتت اليوم تختبئ خلف الجدران والحديد والنار وباتت تعجز عن فرض شروطها في أي مفاوضات
السيد نصر الله: ضعف الهيمنة الأميركية على العالم واتجاه الأمور نحو عالم متعدد الأقطاب هو ما يقلق إسرائيل اليوم
السيد نصر الله: الانقسام الداخلي الإسرائيلي يقابله تماسك محور المقاومة ومواقف الرئيس الإيراني خلال زيارته سوريا تؤكد ذلك
السيد نصر الله: القدرة البشرية لمحور المقاومة ممتازة من ناحية النوع والكم يقابلها تراجع القوة البشرية الإسرائيلية
السيد نصر الله: من التحولات لدى محور المقاومة هي الجبهة الداخلية والثقة بالمقاومة والقدرات المادية والعسكرية المتطورة
السيد نصر الله: كيان العدو تمكن من التطبيع مع بعض الأنظمة العربية لكنه فشل في التطبيع مع الشعوب العربية
السيد نصر الله: المقاومة كرست معادلات الردع مقابل تآكل قوة الردع الإسرائيلية وهو ما أظهرته عملية ثأر الأحرار في غزة
السيد نصر الله: الإسرائيليون تراجعوا عن تهديداتهم بسبب الهلع في المستوطنات وتضررهم اقتصاديا بعد مناورة المقاومة في لبنان
السيد نصر الله رداً على تهديدات إسرائيل بالحرب الكبرى: لستم أنتم من تهددون بالحرب الكبرى إنما نحن الذين نهددكم بها
السيد نصر الله لقادة العدو: عليكم ألا تخطئوا في التقدير لأنه قد يكون السبب في الحرب الكبرى التي تودي بكم إلى الهاوية
السيد نصر الله: معادلة "جيش شعب ومقاومة" توفر الأمن والأمان اقتصاديا وسياسيا وبقدر ما يضعف الإسرائيلي يكون لبنان مرتاحا
السيد نصر الله: في الملف الرئاسي المطلوب مزيد من النشاط والحوار من دون شروط مسبقة ومعادلات الإقليم تدعو إلى التفاؤل
السيد نصر الله: في ملف حاكم مصرف لبنان نعتقد أن هناك خياران إما أن يتنحى الحاكم أو أن يتحمل القضاء مسؤوليته
السيد نصر الله: الحل الحقيقي لأزمة النازحين السوريين هو بتواصل رسمي مع الحكومة السورية وإجراء نقاش جدي لحل هذه المسألة
وزير الأشغال العامة والنقل علي حميه: في ذكرى الانتصار والتحرير ثقافة الانتصار حلت مكان ثقافة الانكسار
نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب: في 25 أيار كل الاحترام لصانعي هذا النصر وننحني أمام تضحيات الشهداء والجرحى وأهاليهم
رئيس الوفد اليمني المفاوض في عيد التحرير: ذلك الاندحار بداية تأسيسية لهزائم متتالية لاحقت جيشا لم يكن يهزم من قبل
قوات الاحتلال تغلق باب المغاربة بعد اقتحام 252 مستوطنا صهيونيا باحات المسجد الأقصى المبارك
إعلام العدو: إصابة جندي اسرائيلي بعد إلقاء قنبلة باتجاه البرج العسكري قرب مدخل مخيم العروب شمال الخليل
وزيرا دفاع روسيا وبيلاروسيا يوقعان وثائق تحدد إجراءات نشر أسلحة نووية غير استراتيجية في بيلاروسيا
الشرطة البريطانية: إعتقال شخص بعد إصطدام سيارته بالبوابات الأمامية لمقر رئيس الوزراء في لندن
حالتا وفاة في الجزائر جراء السيول والتقلبات الجوية الأخيرة
منذ 19 mins
26 May، 2023
السيول في الجزائر
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