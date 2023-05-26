حالتا وفاة في الجزائر جراء السيول والتقلبات الجوية الأخيرة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 26 2023 - 00:24

حالتا وفاة في الجزائر جراء السيول والتقلبات الجوية الأخيرة

منذ 19 mins 26 May، 2023
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