فلسطين المحتلة: قوات الاحتلال تنصب حاجزًا عسكريًا بالقرب من مدخل قرية عرابة بجنين – موقع قناة المنار – لبنان
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May 26 2023 - 00:24

فلسطين المحتلة: قوات الاحتلال تنصب حاجزًا عسكريًا بالقرب من مدخل قرية عرابة بجنين

منذ 2 ساعة 25 May، 2023
أخبار موقع المنار

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