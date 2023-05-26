السيد نصرالله : حول قضية حاكم مصرف لبنان هناك خياران إما أن يتنحى بنفسه أو أن يتحمل القضاء مسؤوليته لأن حكومة تصريف الأعمال لا تملك صلاحية عزله – موقع قناة المنار – لبنان
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May 26 2023 - 00:22

السيد نصرالله : حول قضية حاكم مصرف لبنان هناك خياران إما أن يتنحى بنفسه أو أن يتحمل القضاء مسؤوليته لأن حكومة تصريف الأعمال لا تملك صلاحية عزله

منذ 2 ساعة 25 May، 2023
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