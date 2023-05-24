حميد: وحدها المقاومة أخرجت العدو الصهيوني من أرضنا ذليلا

أحيت حركة أمل – المنطقة الثالثة عيد المقاومة والتحرير باحتفال في مبنى قيادة برج البراجنة، بحضور النائبين أيوب حميد وفادي علامة وقيادات حركية وحزبية وفاعليات اجتماعية ودينية.

وبالمناسبة، شدد حميد على “ضرورة الاستفادة من التلاقي العربي في لبنان، عبر انتخاب رئيس جمهورية جامع في أسرع وقت ممكن”، وقال “ما يهمنا اليوم هو أن يخرج لبنان من أزماته ويستعيد عافيته في محيطه العربي”، وتابع “هذه العودة يمكنها أن تعيد ترميم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمالية في لبنان”.

واضاف حميد “نهنىء اللبنانيين بعيد المقاومة والتحرير، الذي يعيدنا بالذاكرة إلى أسمى معاني التضحية والإباء، ويؤكد لنا دائما أن اسرائيل اندحرت دون ان تستطيع تحقيق مكسب سياسي واضح”، وتابع “وحدها المقاومة من أخرجت العدو الصهيوني من أرضنا ذليلا على يد أبطال كانوا ثمار ما زرعه مؤسس المقاومة الامام القائد السيد موسى الصدر”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام