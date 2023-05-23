التحكم المروري: 7 جرحى نتيجة اصطدام فان لنقل الركاب بالفاصل الوسطي على اوتوستراد السعديات باتجاه صيدا – موقع قناة المنار – لبنان
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May 23 2023 - 20:18
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النائب الياس بو صعب عقب جلسة اللجان المشتركة: غالبية النواب أكدوا أن على حاكم مصرف لبنان أن يتنحى
رويترز عن مصدر قضائي لبناني: المانيا ابلغت لبنان شفهياً بمذكرة اعتقال حاكم المصرف المركزي رياض سلامة
طائرات العدو الصهيوني تلقي مناشير تهديدية لرعاة الماشية وسكان المزارع المحررة في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا
كتيبة نابلس التابعة لسرايا القدس: مجموعات بلاطة تستهدف قوات الاحتلال المتسللة إلى داخل المخيم بصليات كثيفة من الرصاص
مراسل المنار: انسحاب القوة الصهيونية المتسللة من مخيم بلاطة وفشل مهمتها بعد كشفها والاشتباك معها
الامين العام لحركة الجهاد الاسلامي: ارتقاء قادة الحركة في غزة مؤخرا لم يحدث ارباكا في البنية العسكرية للحركة
زياد نخالة: سنقصف الكيان الاسرائيلي اذا تجرأ نتنياهو على استهداف قيادات الحركة في ساحات أخرى
النظام البحريني يوقف خطيب جمعة البحرين العلامة الشيخ محمد صنقور بتهمة انتقاد التطبيع مع الصهاينة
آية الله الشيخ عيسى قاسم: إهانة وإذلال الشيخ صنقور خلال التحقيق معه مطلب صهيوني يهدد السلم الاجتماعي
جمعية الوفاق الوطني الاسلامية في البحرين: اعتقال العلامة صنقور يكشف حجم الأزمة بين الحاكم والشعب
الرئيس الإيراني: إيران واندونيسيا ملتزمتان بدعم القضايا الاقليمية والدولية ومنها القضية الفلسطينية واوضاع افغانستان
إيران واندونيسيا توقعان 11 وثيقة ومذكرة تعاون لتوسيع التعاون وتعميق التفاعلات الاقتصادية والسياسية
وزارة الاستخبارات الإيرانية: اعتقال عناصر شبكة تجسس أجنبية كانت تخطط للتلاعب ببيانات المسافرين الإيرانيين خارج البلاد
السيد عبد الملك الحوثي يدعو الشعب اليمني للخروج بمسيرات كبيرة وحاشدة في صنعاء بذكرى الصرخة وذلك صباح الاربعاء
السيد الحوثي: استمرار حالة الاستهداف لبلدنا معناه ان نستمر في التصدي لهذا العدوان بكل ما نملك
الامين العام للامم المتحدة: اسعار السلع في السودان تضاعفت 4 مرات وتم نهب مستودعات المساعدات على نطاق واسع
غوتيريش: 250 الف شخص فروا من السودان بسبب الصراع وتم الاستيلاء على المستشفيات واستهدافها
مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي: وزراء الدفاع لدول الاتحاد لم يتفقوا على مساعدات عسكرية جديدة لاوكرانيا
الرئاسة الروسية: إمداد الغرب بالأسلحة لكييف بما في ذلك طائرات F16 غير قادر على احداث تغيير في الوضع بشكل جذري
التحكم المروري: 7 جرحى نتيجة اصطدام فان لنقل الركاب بالفاصل الوسطي على اوتوستراد السعديات باتجاه صيدا
منذ 1 ساعة
23 May، 2023
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