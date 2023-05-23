“نقابة مربي الدواجن” في بعلبك الهرمل: سيطرة المزارعين الكبار على السوق الإستهلاكية

قالت “نقابة مربي الدواجن والطيور” في محافظة بعلبك الهرمل في بيان لها الثلاثاء الى إلغاء او تعديل خطة تيسير العربية التي أقرتها الحكومات السابقة، والتي تتضمن تصدير ما يتم إنتاجه إلى الدول العربية من منتجات زراعية من دون وضع أي رسوم عيها مقابل إستيراد أي منتج من هذه الدول أيضاً من دون وضع عليه أي رسوم، وهذه الخطة تؤثر سلباً على المزارعين”.

وأشار البيان إلى “سيطرة المزارعين الكبار على السوق الإستهلاكية من خلال تحكمهم بسعر البيض مما يلزم المزارع الصغير بالتقيد بهذه الأسعار من دون ترك المجال له للإعتراض على ذلك”، ودعا إلى “فتح قنوات تصدير على الدول العربية وبشكل أساسي وفوري على سوريا لتصريف الفائض الناتج عن السوق الإستهلاكية في الداخل، مع العلم أن الأخيرة بأمس الحاجة لهذا المنتج”.

ودعا البيان “لإيجاد مشروع يعمل على شراء المنتج (الفروج) من المزارعين، الصغار منهم قبل الكبار، مع وجود برادات ومسالخ لحفظ هذه المنتجات وإنشاء معمل ينتج البيض المجفف عندما يكون هناك فائض في البيض المنتج ولا يمكن للسوق إستهلاك وتصريف كل الكميات، فيتم تحويل المنتجات إلى هذا المعمل للتجفيف واستعماله في مرافق استهلاكية أخرى مثل معامل الحلوى وغيرها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام