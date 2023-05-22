المصادر للمنار: تم اقتراح تعيين جلسة لمجلس الوزراء يوم الجمعة القادم للتوسع في نقاش هذا الموضوع واقرار الآليات اللازمة لهذا المسار – موقع قناة المنار – لبنان
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May 22 2023 - 21:18

المصادر للمنار: تم اقتراح تعيين جلسة لمجلس الوزراء يوم الجمعة القادم للتوسع في نقاش هذا الموضوع واقرار الآليات اللازمة لهذا المسار

منذ 1 ساعة 22 May، 2023
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