مصادر وزارية للمنار: تم الاتفاق على مناقشة اقتراح ان يقوم الحاكم الاول بمهام الحاكم المركزي بالوكالة الى حين تأمين الاصيل – موقع قناة المنار – لبنان
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May 22 2023 - 21:18

مصادر وزارية للمنار: تم الاتفاق على مناقشة اقتراح ان يقوم الحاكم الاول بمهام الحاكم المركزي بالوكالة الى حين تأمين الاصيل

منذ 1 ساعة 22 May، 2023
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