مصادر وزارية للمنار حول اللقاء التشاوري في السراي الحكومي: الحديث تركز على البحث في التداعيات المحتملة لانتهاء ولاية حاكم المصرف المركزي والشغور في هذا الموقع الحساس بالتزامن مع شغور رئاسة الجمهورية – موقع قناة المنار – لبنان
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May 22 2023 - 21:18

مصادر وزارية للمنار حول اللقاء التشاوري في السراي الحكومي: الحديث تركز على البحث في التداعيات المحتملة لانتهاء ولاية حاكم المصرف المركزي والشغور في هذا الموقع الحساس بالتزامن مع شغور رئاسة الجمهورية

منذ 1 ساعة 22 May، 2023
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