مواجهات مع قوات العدو الاسرائيلي في بلدة بلعا شرق طولكرم بالضفة الغربية المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 21 2023 - 20:50

مواجهات مع قوات العدو الاسرائيلي في بلدة بلعا شرق طولكرم بالضفة الغربية المحتلة

منذ 3 ساعة 21 May، 2023
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