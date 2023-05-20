متحدث باسم الجيش الأوكراني ينفي سيطرة القوات الروسية على باخموت – موقع قناة المنار – لبنان
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May 20 2023 - 17:34

متحدث باسم الجيش الأوكراني ينفي سيطرة القوات الروسية على باخموت

منذ 36 mins 20 May، 2023
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