متحدث باسم الجيش الأوكراني ينفي سيطرة القوات الروسية على باخموت – موقع قناة المنار – لبنان
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May 20 2023 - 17:34
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متحدث باسم الجيش الأوكراني ينفي سيطرة القوات الروسية على باخموت
منذ 36 mins
20 May، 2023
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