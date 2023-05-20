توقيف نازح سوري مروج مخدرات في القاع

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” في البقاع، أن دورية من درك مخفر بلدة القاع تمكنت من توقيف النازح السوري محمد الجاسم في سهل القاع ويعمل في البناء، ولدى التحقيق معه إعترف الموقوف بأنه يروج المخدرات ويعتبر الجاسم من أهم المروجين في البلدة وعند إنتهاء التحقيق أودع الموقوف القضاء المختص للتوسع بالتحقيق.

بدوره، نوه رئيس بلدية القاع المحامي بشير مطر، بالدور الذي يلعبه رئيس وعناصر درك مخفر القاع ومكتب مخابرات الجيش في ملاحقة المجرمين وتوقيفهم، . مشيرا الى انه “سيعمل دائما على المساعدة في القبض على المجرمين وعلى مروجي المخدرات وسوقهم للعدال”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام