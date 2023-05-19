زعيم الجمهوريين في مجلس النواب الاميركي : لا بدّ أن “تتوقّف” المفاوضات مع البيت الأبيض بشأن رفع سقف الدين الأميركي – موقع قناة المنار – لبنان
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May 19 2023 - 21:22

زعيم الجمهوريين في مجلس النواب الاميركي : لا بدّ أن “تتوقّف” المفاوضات مع البيت الأبيض بشأن رفع سقف الدين الأميركي

منذ 33 mins 19 May، 2023
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