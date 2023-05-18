الرئيس السوري بشار الأسد يصل إلى جدة للمشاركة في اجتماع جامعة الدول العربية على مستوى القمة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 18 2023 - 21:46

الرئيس السوري بشار الأسد يصل إلى جدة للمشاركة في اجتماع جامعة الدول العربية على مستوى القمة

منذ 2 ساعة 18 May، 2023
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