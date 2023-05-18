مراسل المنار: الاحتلال اخلى منطقة باب العامود من الشبان الفلسطينيين وينفذ طوقاً امنياً لحماية المسيرة الاستفزازية – موقع قناة المنار – لبنان
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May 18 2023 - 19:14

مراسل المنار: الاحتلال اخلى منطقة باب العامود من الشبان الفلسطينيين وينفذ طوقاً امنياً لحماية المسيرة الاستفزازية

منذ 27 mins 18 May، 2023
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