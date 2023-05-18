مراسل المنار: الاحتلال اخلى منطقة باب العامود من الشبان الفلسطينيين وينفذ طوقاً امنياً لحماية المسيرة الاستفزازية – موقع قناة المنار – لبنان
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May 18 2023 - 19:14
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فلسطين المحتلة: مئات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات المسجد الأقصى بمشاركة وزير صهيوني و3 أعضاء في الكنيست
قوات الاحتلال تعتدي على المرابطين وحراس المسجد الأقصى لتأمين اقتحامات مئات المستوطنين وحماية ما تسمى مسيرة الأعلام
الجهاد الإسلامي: المقاومة تتابع وتقيّم ما يجري في القدس وهي بالمرصاد والجماهير فعلت ما عليها لتأكيد الرواية الفلسطينية
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية: استنفار الكيان لحماية "مسيرة الأعلام" يعكس الهشاشة الأمنية التي يعيشها
هنية: علم فلسطين الذي يرفرف فوق أرضنا يرسخ هوية الوطن وأصحابه الشرعيين وشعبنا سيغلق الحساب بتحرير الأرض والعودة
مراسل المنار: آلاف الفلسطينيين يتظاهرون في مخيم ملكة على الحدود الشرقية لمدينة غزة رفضا لمسيرة الأعلام الصهيونية
مراسل المنار: إصابة عشرات المتظاهرين على الحدود شرق غزة جراء إطلاق قوات الإحتلال الصهيوني الرصاص الحي وقنابل الغاز عليهم
إعلام العدو: إصابة 10 أشخاص بينهم 3 حالتهم حرجة جراء تسرب مواد خطرة من إحدى المنشآت في مدينة بئر السبع
الخارجية الأردنية تدين السماح للمستوطنين المتطرفين وأعضاء في الحكومة الصهيونية والكنيست باقتحام المسجد الأقصى
بدء وصول الرؤساء العرب إلى مدينة جدة السعودية للمشاركة في الدورة الـ32 للقمة العربية المقررة غدًا الجمعة
الرئاسة السورية: الرئيس بشار الأسد يتوجه اليوم إلى مدينة جدة السعودية للمشاركة في القمة العربية
الرئاسة المصرية: نتطلع لأن تشكل عودة سوريا إلى الجامعة العربية دفعة للتسوية السياسية للأزمة في هذا البلد
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين: عودة سوريا إلى الجامعة العربية ومشاركتها في الفعاليات والمؤتمرات إضافة مهمة
الرئيس نجيب ميقاتي يدعو قبيل توجهه إلى قمة جدة الأطراف اللبنانية إلى الحوار لحسم ملف انتخاب رئيس الجمهورية
ميقاتي: لولا النفط العراقي لما كان لدينا دقيقة كهرباء لذلك نشكر بغداد وسنقدم كل التسهيلات للتجار والمستوردين العراقيين
الأمن العام يؤكّد وجود ما يكفي من جوازات السفر لتلبية الطلبات في لبنان والخارج ويناشد إفساح المجال أمام المضطرين
الرئيس الإيراني من سيستان وبلوشستان: أحذر المسؤولين الأفغان من حرمان أهالي هذه المحافظة من حصتهم من مياه هيرمند
نقابة أطباء السودان تعلن ارتفاع عدد القتلى المدنيين إلى 833 جراء الاشتباكات المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع
وزير الخارجية الروسي: الولايات المتحدة ليست مستعدة لاتخاذ إجراءات بناءة لتسوية الوضع في أوكرانيا
سيرغي لافروف: نبحث حاليًا مبادرة رئيس جنوب أفريقيا للتسوية في أوكرانيا على مستوى الخبراء
نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف: نقيم إيجابًا المبادرة الأفريقية بشأن التسوية الأوكرانية لكنها تحتاج لدراسة
مجلس الأمن القومي البيلاروسي: تعزيز وجود الناتو قرب حدودنا سيقود مينسك وموسكو إلى إجراءات للردع الاستراتيجي
صندوق النقد الدولي يوافق على قرض بقيمة 3 مليارات دولار لمساعدة غانا في تخطي أزمتها الاقتصادية
السلطات الكولومبية تعلن العثور على 4 أطفال أحياء بعدما فقدوا منذ أكثر من أسبوعين إثر حادث تحطّم طائرة في أدغال الأمازون
إيطاليا: 11 قتيلا على الأقل نتيجة فيضانات تسببت بها الأمطار الغزيرة في شمال البلاد
مراسل المنار: الاحتلال اخلى منطقة باب العامود من الشبان الفلسطينيين وينفذ طوقاً امنياً لحماية المسيرة الاستفزازية
منذ 27 mins
18 May، 2023
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