مراسل المنار: فلسطينيون يرفعون أعلام فلسطين على السياج الفاصل بين غزة والاراضي المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 18 2023 - 19:14

مراسل المنار: فلسطينيون يرفعون أعلام فلسطين على السياج الفاصل بين غزة والاراضي المحتلة

منذ 34 mins 18 May، 2023
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