مراسل المنار: اندلاع مواجهات مع قوات العدو الاسرائيلي في شارع صلاح الدين بالقدس المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 18 2023 - 19:14

مراسل المنار: اندلاع مواجهات مع قوات العدو الاسرائيلي في شارع صلاح الدين بالقدس المحتلة

منذ 56 mins 18 May، 2023
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