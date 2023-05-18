الشيخ الخطيب: على العرب قطع كل أشكال التطبيع مع العدو الاسرائيلي

استنكر نائب رئيس “المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى” في لبنان الشيخ علي الخطيب “بشدة اقتحام قطعان المستوطنين وجنود الاحتلال باحات المسجد الأقصى في عدوان موصوف يضاف الى الانتهاكات الاسرائيلية اليومية بحق المدنيين الفلسطينيين”، لفت الى ان ذلك “يشكل استفزازا لمشاعر المسلمين وإساءة الى مقدساتهم نضعه مع كل الجرائم السابقة برسم الامم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي منظمات حقوق الانسان المطالبة باتخاذ إجراءات حازمة تلجم العدوان الاسرائيلي المتمادي الذي يهدد الامن والاستقرار في المنطقة”.

وطالب الشيخ الخطيب “القمة العربية باتخاذ مواقف وتدابير فورية تضع حداً للغطرسة الإسرائيلية لتكون فلسطين حاضرة في اعمالها وبيانها الختامي بما يرقى ان تكون قضيتهم الأولى في نصرة شعبها المقاوم وإنقاذ مقدساتها، وليبادر قادة العرب الى قطع كل اشكال التطبيع مع هذا الكيان العنصري ويكونوا يدا واحدة للدفاع عن فلسطين”، وحيا “أبناء الشعب الفلسطيني الصامد ومقاومته الباسلة ولا سيما المرابطين في المسجد الأقصى الذين يذودون عنه بصدورهم العارية وقبضاتهم المسلحة بالإيمان والعزيمة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام