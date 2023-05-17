تقرير مصور | أربعون سنة على اتفاق العار – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 17 2023 - 21:10

تقرير مصور | أربعون سنة على اتفاق العار

منذ 1 ساعة 17 May، 2023
لبنان

زاهر الخطيب يستذكرُ اسقاطَ اتفاق الذل في السابعَ عشرَ من ايار عام 1983.

التعليقات

ذات صلة