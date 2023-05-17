مع الحدث| التطورات الاقليمية وانعكاساتها على لبنان وسوريا

تحدث الكاتب السياسي في الشؤون الاقليمية والدولية الدكتور قاسم عز الدين لبرنامج مع الحدث عن خلاصة ما يجري في الإقليم والدور الأميركي وكيف ينعكس على واقع لبنان السياسي والاقتصادي والاجتماعيـ واشار الى دور اعادة شكل من اشكال ال”سين – سين” وان هناك ملفات لا يمكن حلها الا بتوطيد العلاقات مع سوريا.

الاكاديمي والاعلامي الدكتور روني ألفا اشار ان المشهد السوري هو انتصار مبين ناجز تاريخي واتى الاتفاق الايراني السعودي ليكرس هذا الانجاز الذي تعتبر ايران والمقاومة شريكة به، واشار ان نتائج ان هذا الاستثمار يجب ان ياخذ شكل ومعيار هذا الانتصار.