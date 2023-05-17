احصاءات غرفة التحكم المروري للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال الـ24 ساعة الماضية في لبنان: 5 حوادث، قتيل و4 جرحى – موقع قناة المنار – لبنان
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May 17 2023 - 11:22
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مصادر فلسطينية: زوارق العدو الصهيوني تطلق النار تجاه مراكب الصيادين في عرض بحر شمال قطاع غزة
الهلال الأحمر: 3 جرحى بالرصاص المطاطي و33 حالة اختناق بعد اعتداء جنود العدو الصهيوني على المواطنين الفلسطينيين في نابلس
سرايا القدس ـ كتيبة نابلس: مجاهدونا الأبطال يستهدفون بصليات مكثفة من الرصاص قوات وآليات الاحتلال على شارع عمان
قوات الاحتلال الصهيوني تقتحم بلدة جبل المكبر جنوب شرقي القدس المحتلة
إعلام العدو يتحدث عن أن جيش الاحتلال الصهيوني يجري مناورة عسكرية للتعامل مع سقوط صواريخ على الداخل
تقرير للبنك الدولي: الاقتصاد اللبناني لا يزال في حالة تراجع حاد وبعيد كل البعد عن مسار الاستقرار كما عن مسار التعافي
البنك الدولي: صناعة السياسات بوضعها الراهن تتسم بقرارات مجزأة وغير مناسبة لإدارة الأزمة وتقوض اعتماد خطة تعاف شاملة
الرئيسة الادارية لرابطة موظفي الادارة العامة في لبنان: تمديد الاضراب لغاية 26 أيار الجاري والحضور يوما واحدا لمن يتمكن
بدء وصول وزراء الخارجية العرب الى مدينة جدة السعودية للمشاركة في القمة العربية المقررة بعد غد الجمعة
الأمم المتحدة: خطة الاستجابة الإنسانية للصراع في السودان تتطلب مليارين و560 مليون دولار
الأمم المتحدة: 220 ألفا باتوا لاجئين في مصر وتشاد وجنوب السودان جراء الاقتتال في السودان
رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ اون يصادق على خطة عمل لإطلاق أول قمر صناعي استطلاعي لبلاده
الدفاعات الروسية تدمر 5 صواريخ أمريكية الصنع أطلقتها القوات الأوكرانية باتجاه جنوب جمهورية دونيتسك
الصين: لا يجب الحكم على علاقاتنا مع روسيا بعقلية الحرب الباردة
محكمة استئناف فرنسية تؤيد الحكم بالسجن على الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي لمدة 3 سنوات في قضية فساد
المجموعة اللبنانية للإعلام تنعى عضو مجلس إدارتها الحاج أحمد جميل خنافر "أبو علي" الذي وافته المنية إثر عارض صحي
احصاءات غرفة التحكم المروري للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال الـ24 ساعة الماضية في لبنان: 5 حوادث، قتيل و4 جرحى
منذ 2 ساعة
17 May، 2023
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