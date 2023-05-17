احصاءات غرفة التحكم المروري للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال الـ24 ساعة الماضية في لبنان: 5 حوادث، قتيل و4 جرحى – موقع قناة المنار – لبنان
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May 17 2023 - 11:22

احصاءات غرفة التحكم المروري للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال الـ24 ساعة الماضية في لبنان: 5 حوادث، قتيل و4 جرحى

منذ 2 ساعة 17 May، 2023
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