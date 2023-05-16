الوزير فياض للمنار: العراق يجدد صفقة الوقود لعام جديد مع لبنان وزيادة الكمية من مليون طن الى مليون ونصف – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 16 2023 - 21:04

الوزير فياض للمنار: العراق يجدد صفقة الوقود لعام جديد مع لبنان وزيادة الكمية من مليون طن الى مليون ونصف

منذ 1 ساعة 16 May، 2023
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة