احصاءات غرفة التحكم المروري للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال الـ24 ساعة الماضية في لبنان: حادثان، قتيل وجريح – موقع قناة المنار – لبنان
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May 15 2023 - 10:40
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نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية التركية بلغت 88.67% وفي الانتخابات البرلمانية بلغت 87.93%
قائد قوة القدس في الحرس الثوري الإيراني في رسالة إلى الشعب الفلسطيني: لقد سطرتم ملحمة جديدة في تاريخ الصراع مع العدو
الجنرال إسماعيل قاآني: الجمهورية الإسلامية مستمرة في الوقوف مع الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة وفي تقوية محور المقاومة
الجنرال قاآني: أثبتم أن النصر بات قريباً وأنه بالتوكل على الله وبالعزيمة والإدارة الحكيمة قادرون على كسر شوكة العدو
الجنرال قاآني: أتوجه بالشكر لأبطال حزب الله في لبنان ولكافة حركات المقاومة على وقوفهم في وجه جرائم الصهاينة في فلسطين
الناطق العسكري باسم سرايا القدس: بعد اغتيال القادة نطمئن شعبنا وجمهورنا أن قادة جددا خلفوهم وقاموا بمهامهم على أكمل وجه
أبو حمزة: القادة الجدد اختتموا معركة ثأر الأحرار بضربة صاروخية في العمق تأكيداً على أن الجهاز العسكري على أفضل ما يكون
أبو حمزة: لقد أراد نتنياهو الذهاب إلى نصر عبر دماء قادتنا فكان الرد بتكتيك أضحى خلاله العمق الصهيوني أقرب مكان إلى غزة
أبو حمزة: التحية لشركائنا وخصوصاً القسام ونشكر محور المقاومة وعلى رأسه سوريا وحزب الله وإيران الذين كانوا معنا بالمعركة
الحياة تعود تدريجياً إلى طبيعتها في غزة بعد عدوان صهيوني استمر 5 أيام أدى إلى استشهاد 34 فلسطينياً وتدمير عشرات المنازل
اعلام العدو: انتهت عملية "الدرع والسهم" ضد الجهاد الإسلامي في قطاع غزة والعيون تتجه الآن إلى مسيرة الأعلام في القدس
إعلام العدو يقول إن مسيرة الأعلام ستضم الآلاف بينهم الوزير بن غفير وستمر عبر باب العمود بالبلدة القديمة بالقدس المحتلة
يديعوت أحرنوت: الشرطة الإسرائيلية تستعد لاحتمالية إطلاق صواريخ من قطاع غزة بالتزامن مع مسيرة الأعلام الخميس القادم
الفلسطينيون يستعدون لإحياء الذكرى الـ 75 للنكبة عام 1948 حيث تم تشريد مئات آلاف المواطنين من مناطقهم بفلسطين التاريخية
الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني: الصهاينة ارتكبوا عام 1948 أكثر من 51 مجزرة أدت إلى استشهاد أكثر من 15 الف فلسطيني
السيد الخامنئي خلال زيارته معرض طهران للكتاب: التطور يحتاج إلى الكتب التي ما زالت تحتل مكانة رغم اتساع الفضاء الافتراضي
الإمام الخامنئي يبدي عدم اعتراضه على ترجمة الكتب الأجنبية شرط أن يتمتع المترجم بكفاءة عالية وأن يكون توجهه غير مضلل
احصاءات غرفة التحكم المروري للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال الـ24 ساعة الماضية في لبنان: حادثان، قتيل وجريح
منذ 2 ساعة
15 May، 2023
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