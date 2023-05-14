حصيلة ضحايا الاشتباكات في السودان منذ منتصف أبريل/نيسان 676 قتيلا على الأقل و5576 جريحا (مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية) – موقع قناة المنار – لبنان
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May 14 2023 - 19:24

حصيلة ضحايا الاشتباكات في السودان منذ منتصف أبريل/نيسان 676 قتيلا على الأقل و5576 جريحا (مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية)

منذ 6 mins 14 May، 2023
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