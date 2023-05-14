انتخابات تركيا| اغلاق مراكز وصناديق الاقتراع بعد اقبال كثيف – موقع قناة المنار – لبنان
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May 14 2023 - 19:24

انتخابات تركيا| اغلاق مراكز وصناديق الاقتراع بعد اقبال كثيف

منذ 2 ساعة 14 May، 2023
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