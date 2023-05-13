‫‫إعلام العدو: لأول مرة منذ عامين صواريخ غزة تضرب مستوطنة “أوفاكيم” في صحراء النقب غرب بئر السبع  – موقع قناة المنار – لبنان
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May 13 2023 - 20:46

‫‫إعلام العدو: لأول مرة منذ عامين صواريخ غزة تضرب مستوطنة “أوفاكيم” في صحراء النقب غرب بئر السبع 

منذ 12 mins 13 May، 2023
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