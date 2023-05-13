طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية تستهدف منزلاً فلسطينياً في بيت حانون شمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 13 2023 - 17:30
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السيد نصرالله: دوافع نتنياهو من العدوان على غزة واضحة وهي استعادة الردع وترميمه والهروب من المأزق الداخلي
السيد نصرالله: حسابات نتنياهو كانت فاشلة والمقاومة في غزة افشلت العدو الصهيوني في ترميم الردع
السيد نصرالله: ثمة هدوء وحكمة في ادارة المعركة ما يفوت على العدو تحقيق اهدافه وثمة قدرة للمقاومة على ترميم بنيتها
السيد نصرالله: نحن على اتصال دائم مع قيادات فصائل المقاومة وفي اي وقت تفرض المسؤولية القيام باي خطوة او خطوات لن نتردد
السيد نصرالله: الحكومة اللبنانية مطالبة بإقامة علاقات مع سوريا ومصلحة لبنان في كل الملفات إعادة ترتيب العلاقات مع دمشق
السيد نصرالله: معالجة ملف النازحين تكون بتشكيل وفد وزاري امني يزور دمشق ويجب اتخاذ قرار سيادي وعدم الانصياع للضغوط
السيد نصرالله: هناك تطور ايجابي في ملف الاستحقاق الرئاسي ونحن دعمنا الوزير السابق سليمان فرنجية ولا نفرض مرشحنا على احد
النائب حسين الحاج حسن: العدو الصهيوني يحاول باعتداءاته ترميم صورة الردع والتشرذم الداخلي
النائب حسين الحاج حسن: الشعب اللبناني ينتظر حلولا سريعة وجدية وبداية الحلول تبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية
جولة للسفير الروسي في لبنان ألكسندر روداكوف في الجنوب زار خلالها مراكز ثقافية وانمائية ومعلم مليتا للسياحة الجهادية
تواصل العدوان الإسرائيلي لليوم الخامس على التوالي والمقاومة الفلسطينية ترد بمزيد من الرشقات الصاروخية على المستوطنات
الصحة الفلسطينية: 33 شهيداً وأكثر من 150 جريح حصيلة العدوان المتواصل على قطاع غزة
آلاف الفلسطينيين يشيعون عضو المجلس العسكري في سرايا القدس الشهيد إياد الحسني الذي اغتاله العدو الإسرائيلي في غزة
وزارة الصحة الفلسطينية: إستشهاد الشابين سائد شاكر مشه وعدنان وسيم الأعرج خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم بلاطة بنابلس
إعلام العدو: فشل اعتقال المطلوب من مخيم بلاطة بنابلس والجيش فجر عبوات كانت مجهزة لعمليات داخل المنزل المحاصر
حركة حماس تنعى الشهيدين الشابين سائد مشه ووسيم الأعرج الذين استشهدا خلال تصديهما للجيش الصهيوني في مخيم بلاطة
حركة حماس: دماء الشهداء في غزة والضفة توحد شعبنا وتعبد طريقه نحو القدس وانتزاع حقوقه
حركة الجهاد الإسلامي: الجريمة النكراء في مخيم بلاطة بنابلس هي امتداد لبشاعة العدو وجرائمه بحق قادة سرايا القدس في غزة
فتح: لا يمكن الصمت على هذا الاستفراد والاستهداف البشع لحركة الجهاد الإسلامي ويدنا ممدودة لمن يقاتل من أجل فلسطين
إذاعة جيش الإحتلال الصهيوني: مفاوضات وقف إطلاق النار وصلت إلى طريق مسدود
إعلام العدو: أكثر من 1000 صاروخ أطلق من غزة منذ بداية العملية العسكرية والقبة الحديدية لم تنجح باعتراض إلا نحو 340 منها
قائد قوة القدس اسماعيل قاآني: سنبذل كل ما في وسعنا لدعم الشباب الفلسطيني وهذه الجبهة القوية البطلة بالأفعال والأقوال
طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية تستهدف منزلاً فلسطينياً في بيت حانون شمال قطاع غزة
منذ 19 mins
13 May، 2023
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