الاحتلال الصهيوني يقرر تمديد خطة إخلاء الغلاف حتى يوم الثلاثاء المقبل – موقع قناة المنار – لبنان
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May 13 2023 - 17:30

الاحتلال الصهيوني يقرر تمديد خطة إخلاء الغلاف حتى يوم الثلاثاء المقبل

منذ 1 ساعة 13 May، 2023
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