وزارة الصحة الفلسطينية: استشهاد الشابين سائد شاكر مشه وعدنان وسيم الاعرج خلال اقتحام العدو الاسرائيلي لمخيم بلاطة بنابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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May 13 2023 - 10:24

وزارة الصحة الفلسطينية: استشهاد الشابين سائد شاكر مشه وعدنان وسيم الاعرج خلال اقتحام العدو الاسرائيلي لمخيم بلاطة بنابلس

منذ 16 mins 13 May، 2023
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