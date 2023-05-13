وزارة الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة الى 33 شهيدا بينهم 6 أطفال و3 نساء وإصابة 150 آخرين بجروح – موقع قناة المنار – لبنان
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May 13 2023 - 10:24

وزارة الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة الى 33 شهيدا بينهم 6 أطفال و3 نساء وإصابة 150 آخرين بجروح

منذ 1 ساعة 13 May، 2023
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