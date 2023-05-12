بالفيديو | سرايا القدس تكشف عن صاروخ “براق 85” وتوجه رسالة إلى العدو.. لن ينفعكم مقلاعكم

كشفت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي اليوم الجمعة النقاب عن صاروخ جديد يحمل اسم “براق 85”. ونشرت سرايا القدس عبر قناة التيلغرام الخاصة بها مقطع فيديو بعنوان “لن ينفعكم مقلاعكم” كشفت خلاله عن صاروخ “براق (85) BORAQ .. صنع بأيدي مجاهدي سرايا القدس”، معلنة عن مداه ووزنه وقطره ووزن الرأس الحربي فيه ومتى دخل الخدمة.

ونشرت تفاصيل عن الصاروخ، حيث أن مداه يصل إلى 85 كيلو متر، وقطره220 ملم، ووزن الرأس الحربي للصاروخ يصل إلى 40 كيلو غرام، لافتة إلى أنه دخل الخدمة في 2019. وتزامنا مع إعلان سرايا القدس عن صاروخ “براق 85 “، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال “نقدر أنه سيكون هناك المزيد من إطلاق الصورايخ بعيدة المدى، نطلب من الجمهور الالتزام بتوجيهات قيادة الجبهة الداخلية”.

وتواصل المقاومة الفلسطينية تصديها للعدوان على غزة، حيث استهدف اليوم مناطق غلاف غزة، ومناطق ومغتصبات العدو في العمق الصهيوني.

المصدر: سرايا القدس