صفارات الإنذار في محيط مستوطنات غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 12 2023 - 16:06

صفارات الإنذار في محيط مستوطنات غزة

منذ 38 mins 12 May، 2023
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