ريادة| فوز جامعة المعارف في بطولة كرة القدم 2023 التي نظمتها جامعة USAL – موقع قناة المنار – لبنان
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May 12 2023 - 12:32

ريادة| فوز جامعة المعارف في بطولة كرة القدم 2023 التي نظمتها جامعة USAL

منذ 8 mins 12 May، 2023
نجاحات

فازت جامعة المعارف بالمركز الأول في بطولة كرة القدم التي نظّمتها جامعة العلوم والآداب اللبنانيّة (USAL)، حيث تنافس في المباراة النهائيّة منتخب الجامعة ضدّ منتخب جامعة (USAL)، والتي أُقيمت على ملعب الكلاسيكو – طريق المطار

مساء الثلاثاء 2 أيار/مايو 2023، وانتهت المباراة بفوز جامعة المعارف 3-2.

كذلك حصدت الجامعة على صعيد البطولة، التي شارك فيها عدد من الجامعات اللبنانيّة، جائزتين فرديتين هما:

جامعة المعارف-أفضل حارس في البطولة

· أفضل حارس في البطولة ونالها الطالب علي فرحات.

· وهدّاف البطولة بالتساوي نالها الطالبان علي حمدان وهادي خليفة.

 

 

المصدر: بريد الموقع

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