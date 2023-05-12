ريادة| فوز جامعة المعارف في بطولة كرة القدم 2023 التي نظمتها جامعة USAL

فازت جامعة المعارف بالمركز الأول في بطولة كرة القدم التي نظّمتها جامعة العلوم والآداب اللبنانيّة (USAL)، حيث تنافس في المباراة النهائيّة منتخب الجامعة ضدّ منتخب جامعة (USAL)، والتي أُقيمت على ملعب الكلاسيكو – طريق المطار

مساء الثلاثاء 2 أيار/مايو 2023، وانتهت المباراة بفوز جامعة المعارف 3-2.

كذلك حصدت الجامعة على صعيد البطولة، التي شارك فيها عدد من الجامعات اللبنانيّة، جائزتين فرديتين هما:

· أفضل حارس في البطولة ونالها الطالب علي فرحات.

· وهدّاف البطولة بالتساوي نالها الطالبان علي حمدان وهادي خليفة.

المصدر: بريد الموقع