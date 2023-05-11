مصادر فلسطينية: نقل عدد من الاصابات من محيط منطقة الدعوة غرب مخيم النصيرات، بعد استهداف طائرات الاحتلال لمجموعة من المواطنين – موقع قناة المنار – لبنان
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May 11 2023 - 23:30

مصادر فلسطينية: نقل عدد من الاصابات من محيط منطقة الدعوة غرب مخيم النصيرات، بعد استهداف طائرات الاحتلال لمجموعة من المواطنين

منذ 6 mins 11 May، 2023
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