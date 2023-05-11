وزارة الصحة الفلسطينية: استشهاد المواطن غازي يوسف مصطفى شهاب (66 عاما) متأثراً بإصابته الحرجة خلال اقتحام مخيم نور شمس – موقع قناة المنار – لبنان
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May 11 2023 - 18:38

وزارة الصحة الفلسطينية: استشهاد المواطن غازي يوسف مصطفى شهاب (66 عاما) متأثراً بإصابته الحرجة خلال اقتحام مخيم نور شمس

منذ 1 ساعة 11 May، 2023
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