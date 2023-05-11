اعلام العدو: صافرات الانذار تدوي في تل ابيب والرملة ورحوفوت وشلومو وغفعات برنر وغفيتون جنوب تل ابيب – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 11 2023 - 18:38

اعلام العدو: صافرات الانذار تدوي في تل ابيب والرملة ورحوفوت وشلومو وغفعات برنر وغفيتون جنوب تل ابيب

منذ 26 mins 11 May، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة