المقاومة الفلسطينية في غزة تطلق صليات صاروخية جديدة تجاه الاراضي المحتلة وصافرات الانذار تدوي في عسقلان – موقع قناة المنار – لبنان
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May 11 2023 - 18:38

المقاومة الفلسطينية في غزة تطلق صليات صاروخية جديدة تجاه الاراضي المحتلة وصافرات الانذار تدوي في عسقلان

منذ 33 mins 11 May، 2023
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