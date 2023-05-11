بيان مصري-اردني-الماني-فرنسي: ندعو الى وقف فوري وشامل لإطلاق النار ينهي العمليات العسكرية الاسرائيلية في قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 11 2023 - 18:38

بيان مصري-اردني-الماني-فرنسي: ندعو الى وقف فوري وشامل لإطلاق النار ينهي العمليات العسكرية الاسرائيلية في قطاع غزة

منذ 44 mins 11 May، 2023
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